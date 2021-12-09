Жительница Брянска оформила пять кредитов на знакомую

О долгах потерпевшая узнала от коллекторов.

Полицейские областного центра завершили расследование уголовного дела о мошенничестве.

По информации УМВД России по Брянской области, 47-летняя жительница Брянска узнала, что получить кредит можно через интернет. Для этого требуется только копия паспорта и фото с документом в руках. Оформить займы женщина решила на знакомую. Приятельнице она сообщила, что документы необходимы для устройства на работу.

Отправив все данные, подозреваемая получила более 55 тысяч рублей сразу в пяти микрозаймовых организациях. Спустя время потерпевшей стали звонить коллекторы и требовать вернуть долги.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит до двух лет тюрьмы.