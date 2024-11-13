Жительница Брянска отправится в колонию за сбыт фальшивых денег

21-летняя жительница Брянска проведёт 11 месяцев в колонии за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных денег. На скамье подсудимых оказалась 21-летняя жительница города. .

9 мая 2024 года фигурантка в аптеке на улице Пушкина расплатилась поддельной пятитысячной купюрой. Преступление вскрылось после проверки денег сотрудником службы инкассации.

Подсудимая пояснила, что не знала о фальшивке. Но кассиры других торговых точек рассказали, что женщина в тот же день пыталась рассчитаться этой же купюрой. И ей сообщено о подложности банкноты.

Суд приговорил виновную к 11 месяцам в колонии. Решение не вступило в законную силу.