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Жительница Брянска отправится в колонию за сбыт фальшивых денег

2024, 13 ноября 12:35 Происшествия
Жительница Брянска отправится в колонию за сбыт фальшивых денег
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21-летняя жительница Брянска проведёт 11 месяцев в колонии за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района Брянска  вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных денег. На скамье подсудимых оказалась 21-летняя жительница города. . 

9 мая 2024 года фигурантка в аптеке на улице Пушкина расплатилась поддельной пятитысячной купюрой. Преступление вскрылось после проверки денег сотрудником службы инкассации.

Подсудимая пояснила, что не знала о фальшивке. Но кассиры других торговых точек рассказали, что женщина в тот же день пыталась рассчитаться этой же купюрой. И ей сообщено о подложности банкноты.

Суд приговорил виновную к 11 месяцам в колонии. Решение не вступило в законную силу.

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