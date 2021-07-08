Жительница Брянска погибла при пожаре

Накануне вечером, 7 июля, по неизвестным причинам загорелась многоэтажка на проспекте Ленина.

По сигналу о возгорании, который поступил в МЧС, на место происшествия приехали огнеборцы на шести спецмашинах. Успешно эвакуировали 11 человек, их них семерых спасли. Но погибла хозяйка квартиры, в которой и начался пожар.

Спасатели потушили огонь за полчаса. Как рассказывают очевидцы, пожарным помешали автомобили, которые стояли около дома, из-за них не было проезда спецмашинам.