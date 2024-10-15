Жительница Брянска получила условный срок за мошенничество

Мать двоих детей из Брянска получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 39-летняя жительница областного центра.

Женщина имеет регистрацию в непригодном для проживания доме в Брасовском районе, но фактически живёт в Брянске. Фигурантка оформила на себя и своих двух малолетних детей социальные выплаты за проживание в зоне с правом на отселение. Сумма незаконно полученных выплат составила почти 430 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.