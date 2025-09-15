Жительница Брянска получила условный срок за получение выплат на несуществующего ребёнка

Жительница Брянска получила условный срок за получение свыше 1,4 млн рублей выплат на несуществующего ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 23-летняя жительница Володарского района областного центра.

В 2020 году в Москве женщина купила поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Она заплатила за него 30 тысяч рублей. С документом фигурантка обратилась в социальный отдел для оформления пособий и выплат на несуществующего малыша. Ущерб государству превысил 1,4 млн рублей.

Суд учёл инвалидность подсудимой и наличие у неё двоих несовершеннолетних детей. Женщина получила условное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.