Жительница Брянска повредила машину о выставленный соседом пень

Владелец дома в Фокинском районе соорудил ограду из старых покрышек и завершил «композицию» крупным пнем.

Жительница частного сектора в Фокинском районе Брянска пожаловалась на «беспредел» со стороны соседа.

«На Втором Брянске, адрес: переулок Олега Кошевого, дом 32. Творится такой беспредел: люди положили колеса на проезжую часть дороги и пенек! Ехала ночью и не заметила, прочертила водительскую дверь! Я подошла по-человечески попросить соседа немного подвинуть пенек, даже не убрать, не просила деньги за эту царапину. Просто подошла по-человечески. На что он ответил: «Я имею право, а вы идете учитесь ездить!» – рассказала в соцсетях автовладелица.

Она намерена добиться удаления импровизированного «забора» с улицы. В комментариях брянцы отмечают, что использованные автопокрышки, заполонившие городские дворы, относятся к четвертому классу опасности и должны быть утилизированы в соответствии с нормами.