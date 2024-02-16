Жительница Брянска похитила у приятельницы карту и потратила деньги на спиртное

Полицейские задержали ранее судимую жительницу Брянска, которая похитила у приятельницы карту и потратила деньги на спиртное. Об этом сообщили в региональном УМВД.

41-летняя жительница Фокинского района Брянска обратилась в полицию. У заявительницы исчезла банковская карта, а со счёта оказались списаны 13 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастна знакомая потерпевшей. 44-летняя жительница Брянска уже была судима.

Женщина заходила в гости к приятельнице, увидела в коридоре банковскую карту и спрятала ее в карман. Подозреваемая пошла с чужим платежным средством по магазинам и купила продукты, спиртное, средства гигиены.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Кража».