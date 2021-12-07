Жительница Брянска за взятку хотела возбудить уголовное дело против супруга 

Фиктивные документы об уголовном преследовании нужны были для получения политического убежища за границей.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Брянска.

По данным следствия, 29 сентября 2021 года женщина передала следователю полиции взятку в 30 тысяч рублей. За эти деньги она рассчитывала подделать документы о преступлении против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства в отношении ее супруга. Цель обмана — получить политическое убежище в США.

Но подозреваемая не знала, что стала участницей оперативного мероприятия. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области и подразделения собственной безопасности регионального УМВД.

Уголовное дело по факту дачи взятки направлено в суд. Закон предусматривает максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.