Жительница Дятьково отправится в колонию за получение выплат на несуществующих детей

Жительница Дятьково отправится в колонию за получение свыше двух миллионов рублей выплат на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 44-летняя жительница Дятьково.

В 2019 году женщина купила два поддельных свидетельства о рождении детей. Она обратилась в органы соцзащиты и отделение пенсионного фонда. Фигурантка незаконно оформила социальные выплаты и получила средства материнского капитала. Ущерб государству превысил два миллиона рублей.

Суд приговорил женщину к двум с половиной годам в колонии, а также обязал возместить ущерб. Решение не вступило в законную силу.