Жительница Дятьковского района оформила четыре кредита на знакомую

Жительница Дятьковского района оформила четыре кредита на 155 тысяч рублей на приятельницу. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Жительница Суражского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. В банке ей сообщили о долге сразу по четырём кредитам на 155 тысяч рублей. О существовании займов женщина даже не подозревала. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастна знакомая заявительницы – 26-летняя жительница Дятьковского района. Ранее проблем с законом девушка не имела. Она воспользовалась телефоном подруги и оформила займы через банковское приложение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».