Жительница Климово получила условный срок за ложный донос

Жительница Климово суд приговорил к условному наказанию за ложный донос. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о заведомо ложном доносе. Приговор выслушала 44-летняя жительница Климово.

В феврале 2024 года женщина решила отомстить знакомому. Она сообщила в полицию о якобы изготовление мужчиной порнографических материалов и отправке их её несовершеннолетнему сыну. В подтверждение своих слов она предоставила поддельные доказательства.

Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.