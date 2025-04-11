Жительница Клинцов отправится в тюрьму на 12 лет за убийство супруга из-за ревности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказались 46-летняя жительница Клинцов.

Вечером 10 декабря 2024 года женщина распивала спиртные напитки в комнате общежития по улице Александрова вместе со своим супругом и их общим знакомым. В ходе ссоры из-за ревности обвиняемая ударила мужа ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил виновную к 12 годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.