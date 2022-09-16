Жительница Клинцов сдала на металлолом ограждение с кладбища

Жительницу Клинцов подозревают в хищении ограждения с кладбища в селе Займище.

В полицию обратился 45-летний житель города Клинцы. Он рассказал, что с могилы его родственницы на кладбище в селе Займище пропало металлическое ограждение. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую в краже – 23-летнюю жительницу Клинцов. Женщина проникла на кладбище и выломала металлические цепи и столбы, установленные вокруг захоронения. Ограждение девушка сложила в мешки , вынесла за территорию и уехала на такси.Похищенные детали подозреваемая сдала в пункт приема металлолома.

Женщину стражи порядка задержали. Ей предъявили обвинение по статье «Кража».