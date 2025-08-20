Жительница Клинцовского района лишилась дорогой иномарки из-за пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушала 40-летняя жительница Клинцовского района.

Днём 31 мая 2025 года в селе Смолевичи женщину за рулём автомобиля BMW 320D XDRIVE остановили сотрудники ГИБДД. Обвиняемая оказалась пьяна. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Подсудимая сообщила в суде, что продала машину. Но право собственности на автомобиль к новому собственнику не перешло.

Суд назначил виновной 200 часов обязательных работ и конфисковал BMW в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.