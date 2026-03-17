Улицу Донбасскую отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 17 марта 10:21
Улицу Донбасскую отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Улицу Донбасскую отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.   

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Донбасская в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит более 500 метров дороги от улицы Металлургов до улицы Северной.

Специалисты отремонтируют колодцы инженерных сетей, уложат новое асфальтобетонное покрытие и сделают тротуары. Освещать дорогу будут новые фонари со светодиодными светильниками.

В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

