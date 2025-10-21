Жительница Новозыбкова получила условное наказание за мошенничество при получении выплат

Жительница Новозыбкова получила условное наказание за мошенничество при получении жилищной выплаты на 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд в Новозыбкове вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество при получении социальных выплат. На скамье подсудимых оказалась жительница города.

В 2022 году женщина фиктивно зарегистрировалась в Суражском районе. Затем она предоставила в администрацию муниципалитета ложную информацию о переезде из зоны, загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС. Так женщина решила незаконно получить жилищный сертификат на более чем 3,7 млн рублей. Воспользоваться выплатой фигурантке не дали сотрудники полиции.

Суд назначил виновной условное наказание.