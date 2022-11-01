Жительница Трубчевского района попалась на обман с инвестициями

59-летняя жительница Трубчевского района потеряла около двух миллионов рублей на мошенничестве с инвестициями. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Трубчевского района. Она сообщила, что по телефону общалась с представителем крупной компании. Тот пообещал лёгкий заработок на инвестициях в проекты. Женщина не устала перед соблазном лёгких денег. На указанные собеседником счета она перевела 1 809 000 рублей.

После этого мошенник пропал. Прибыли женщина не получила. И мало шансов, что сможет вернуть свои сбережения.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.