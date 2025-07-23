Жительницу Брянщины осудили за отказ вернуть случайно полученные деньги

Жительница города Иркутска ошиблась во время перевода денег со своей банковской карты.

И случайно перечислила жительнице Брасовского района Брянской области 100 тысяч рублей.

После ошибочного перевода женщина просила вернуть деньги, но ничего не добилась.

Пострадавшая обратилась в суд и не вернувшую крупную сумму денег женщину обязали возместить долг с процентами за пользование средствами, это еще более 20 тысяч рублей. Также расходы на уплату госпошлины переходят ответчице.

Решение суда еще не вступило в законную силу.