Жительницу Брянска обманул мошенник под видом директора
Мошенник, представившись директором, выманил у жительницы Брянска 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию Брянска обратилась жительница Фокинского района. Женщина работает бухгалтером. В мессенджере ей поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился директором её организации. Под разными предлогами о убедил женщину перевести на указанный им счёт 360 000 рублей. Лишь позже она узнала, что стала жертвой мошенника.
Полиция проводит проверку.