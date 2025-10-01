Жительницу Брянска обвиняют в сокрытии от налогообложения более 16,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о сокрытии 16,5 миллионов рублей от налогообложения. В преступлении обвиняют 41-летнюю жительницу областного центра.

По версии следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года женщина руководила организацией, занимающейся управлением эксплуатацией жилого фонда. Для того, чтобы скрыть деньги фирмы, за счёт которых должна была быть взыскана налоговая недоимка, фигурантка направляла контрагентам письма о перечислении денег на другие счета. От налогообложения было сокрыто более 16,5 млн рублей.