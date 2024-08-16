Жительницу Брянска обвиняют в убийстве сожителя

Жительницу Брянска взяли под стражу по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. В преступлении подозревают жительницу Брянска.

По версии следствия, в августе 2024 года в помещении нежилого одноэтажного здания по улице Калинина в областном центре женщина поссорилась с 42-летним сожителем. Она причинила ему телесные повреждения, от которых тот умер.

Фигурантке следователь предъявил обвинение. Суд заключил её под стражу.