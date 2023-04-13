Жительницу Брянска подозревают в краже детской коляски

Судимую жительницу Брянска подозревают в краже чужой детской коляски для своего внука. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 29-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Из подъезда многоквартирного дома пропала принадлежащая ей детская коляска. Транспорт она оставила на несколько часов без присмотра, пока была с ребенком в гостях у своих родственников.

Полицейские установили, что к с краже причастна 47-летняя жительница города. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления.

Во дворе дома, откуда пропала коляска, подозреваемая работала дворником. Транспорт она отвезла домой к своим родственникам для внука.

Коляску стражи порядка вернули законной владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».