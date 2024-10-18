Жительницу Брянска суд оштрафовал на два млн рублей за посредничестве во взяточничестве

Жительницу Брянска суд оштрафовал на два млн рублей за передачу взяток сотрудникам медучреждений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. На скамье подсудимых оказалась 41-летняя жительница областного центра.

С сентября 2021 года по декабрь 2022 года женщина, действуя в интересах двух фармацевтических компаний, передала шестерым сотрудникам учреждений здравоохранения Брянской области 4,9 млн рублей. За деньги те должны были заключать договоры на поставку лекарств с организациями.

Суд оштрафовал виновную на два миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.