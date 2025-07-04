Жительницу Брянска задержала полиция по подозрению в краже самоката у ребёнка

Жительницу Брянска, подозреваемую в краже самоката у ребёнка, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась жительница Володарского района Брянска. Её ребёнок оставил самокат возле Дома культуры и пошёл на занятия. За это время неизвестный вор похитил транспорт. Ущерба составил 4100 рублей.

Полицейские установили причастность к краже 45-летней жительницы областного центра. Ранее она неоднократно была судима за кражи.

Злоумышленница пояснила, что отдала самокат детям родственников. Они, якобы, его быстро сломали и выбросили. Женщина обещала возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет колонии.