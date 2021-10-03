Жительницу Брянска заключили под домашний арест по делу о бегстве ее мужа в США

Днем 29 сентября в сквере Карла Маркса в Советском районе женщина передала следователю полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 30 тысяч рублей в качестве взятки за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании ее мужа за преступление против основ конституционного строя России и безопасности государства. Таким образом супруги рассчитывали получить преференции при обращении за политическим убежищем в США.

Полтора часа длился пожар в Рославле Около четырех часов дня 1 октября в частном секторе на 1-ом переулке Рабочего городка в городе Рославле произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проживающие в доме мужчина с женщиной вышли по делам, а когда вернулись, увидели полыхающие кровлю и пристройку к дому. Соседи уже вызвали пожарных и ждали их прибытия.

В Смоленском районе сгорела хозяйственная постройка Около девяти часов вечера 1 октября в деревне Зыколино Смоленсколго района горела хозяйственная постройка. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка поставила готовиться еду для животных и пошла заниматься делами в дом. Позднее женщина вспомнила, что оставила включенную плиту, но к этому моменту хозяйственная постройка была уже объята пламенем. Она

АО «ФПК» увеличило число «Ласточек» между Москвой и Смоленском 1 октября сдвоенный поезд №743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум» вышел на маршрут Москва – Смоленск. Вагоны в комплектации «Премиум» оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Сдвоенная «Ласточка» позволяет одновременно перевозить 682 пассажира. Удобство маломобильных пассажиров в поездке обеспечивают подъемники для инвалидных

В деревне Гагаринского района горела баня Дн1м 30 сентября в деревне Ивино Гагаринского района произошел пожар в одном из частных подворий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева постоянно там не проживали. Они спланировали свой приезд и дистанционно включили обогреватели в помещении бани. Через некоторое время соседи увидели черный столб дыма, поднимающийся над строением и незамедлительно

Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга» Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ