Жительница Брянска пыталась подкупить следователя для бегства ее мужа в США

Женщину задержали, ей грозит тюремное заключение.

37-летнюю жительницу Брянска задержали по подозрению в даче взятки следователю регионального УМВД.

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, днем 29 сентября в сквере Карла Маркса в Советском районе передала следователю УМВД, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, 30 тысяч рублей. Взамен она рассчитывала получить фиктивные документы об уголовном преследовании ее мужа за совершение им преступления против основ конституционного строя России и безопасности государства для получения им преференций при обращении за политическим убежищем в США.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального УМВД России.

Женщину задержали, на допросе она дала признательные показания. Ей уже предъявлено обвинение, следователи ходатайствуют о домашнем аресте.

Жительнице Брянска грозит до восьми лет заключения и штраф в размере до 30-кратной суммы взятки.