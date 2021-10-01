Жительница Брянска пыталась подкупить следователя для бегства ее мужа в США

Женщину задержали, ей грозит тюремное заключение.
37-летнюю жительницу Брянска задержали по подозрению в даче взятки следователю регионального УМВД.
Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, днем 29 сентября в сквере Карла Маркса в Советском районе передала следователю УМВД, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, 30 тысяч рублей. Взамен она рассчитывала получить фиктивные документы об уголовном преследовании ее мужа за совершение им преступления против основ конституционного строя России и безопасности государства для получения им преференций при обращении за политическим убежищем в США.
Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального УМВД России.
Женщину задержали, на допросе она дала признательные показания. Ей уже предъявлено обвинение, следователи ходатайствуют о домашнем аресте.
Жительнице Брянска грозит до восьми лет заключения и штраф в размере до 30-кратной суммы взятки.
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