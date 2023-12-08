Жительницу Брянска ждёт колония за нападение на полицейских

Жительницу Брянска суд приговорил к двух годам в колонии за нападение на полицейских. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников полиции. На скамье подсудимых оказалась ранее судимая 29-летняя жительница областного центра.

Вечером 28 июля на проспекте Московскому пьяная женщина бросалась под проезжающие автомобили. На происшествия прибыл инспектор ДПС. Агрессивная женщина ударила стража порядка ногой. Затем она несколько раз пнула прибывшего сотрудника патрульно-постовой службы.

Суд приговорил виновную к двум годам в колонии и 250 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.