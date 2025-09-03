Жительницу Брянска ждёт суд за получение пособий на несуществующих детей

Жительницу Брянска ждёт суд за получение пособий в два миллиона рублей на двух несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает жительница областного центра.

По версии правоохранителей, женщина предоставила в социальный отдел поддельные свидетельства о рождении двух детей и оформила на них пособия. С 2020 по 2025 год фигурантка незаконно получила свыше двух миллионов рублей. Часть денег женщина уже вернула.