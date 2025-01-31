Жительницу Брянского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат

Жительницу Брянского района обвиняют в незаконном получении выплат на более чем полумиллиона рублей за проживание в радиационной зоне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвиняют 36-летнюю жительницу Брянского района.

По версии следствия, женщина имеет регистрацию в посёлке Гетуновка Погарского района. Он отнесён к зоне с льготным социально-экономическим статус. Но фактически женщина там не жила, при этом незаконно получала на себя и двух малолетних детей социальные выплаты. Сумма превысила 550 тысяч рублей.