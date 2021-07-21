Жительницу Брянского района «простили» за мошенничество из-за маленьких детей

Женщина получила условный срок.

33-летняя жительница Брянска предстала перед судом по обвинению в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, женщина, проживающая в Брянске с двумя маленькими детьми, была зарегистрирована в Гордеевке.

Она подала документы в пенсионный фонд и отдел соцзащиты и получила компенсацию за проживание в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере более 360 тысяч рублей.

Учитывая наличие детей, суд приговорил ее к полутора годам условно. Приговор в силу еще не вступил.