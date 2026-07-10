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ЖКХ

Более полутысячи растений высадят в парке «Олимпийский» в Брянске

2026, 10 июля 09:01
Более полутысячи растений высадят в парке «Олимпийский» в Брянске
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Более полутысячи растений высадят в парке «Олимпийский» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Володарском районе города Брянска продолжается строительство парка «Олимпийский». Объект благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды».

За месяц работ подрядчик расчистил территорию, убрал старые и больные растения, вывез более двух тысяч кубометров мусора. Также специалисты делают основания  под детские и спортивные площадки.

«Работой строителей мы довольны, всё идет по плану. В парке будет посажено больше 260 остролистых клёнов, елей, сосен. Не меньше посадят кустарников. В основном на аллеях будет расти пузыреплодник и спирея», – уточнила директор Дома культуры Володарского района Людмила Симонина. 

В парке «Олимпийском» появится агитплощадка, ротонда, зона с качелями, детская, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для занятия воркаутом. В аллеях установят лавочки и урны, новое освещение и систему видеонаблюдения. Для посетителей на автомобилях сделают парковку.

Также рабочие обновят расположенный рядом фасад Дома культуры Володарского района. Специалисты уже утепляют и штукатурят стены. Старые деревянные окна заменят на пластиковые. Ремонт здания планируют закончить до сентября. А сам парк  благоустроят к концу года.

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