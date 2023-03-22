Жительницу Клетнянского района суд отправил в психбольницу за убийство отца

Жительницу Клетнянского района суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику за убийство и расчленение отца. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 41-летней женщины. Утром 7 декабря 2022 года она нанесла своему отцу множественные удары топором и ножом в область головы. Затем топором она отделила голову от туловища.

Женщина страдает психическим расстройством. Экспертиза установила, что в момент преступления она не могла осознавать свои действия и руководить ими.

Суд отправил женщину на принудительное лечения в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.