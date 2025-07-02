Жительницу Клинцов ждёт суд за убийство свекрови. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 39-летнюю жительницу брянского села.

По версии следствия, днём женщина в частном жилом доме на улице Клинцовской в селе Займище города Клинцы поссорилась со своей свекровью. Фигурантка несколько раз ударила женщину кухонным ножом и деревянной палкой по голове.

Затем обвиняемая оттащила потерпевшую к канализационному колодцу, наполненному сточными водами, и опустила в него вниз головой. Женщина захлебнулась и умерла .

Обвиняемая пояснила, что преступление совершила из-за длительного конфликта между женщинами из-за придирок свекрови.