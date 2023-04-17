33-летнюю жительницу Новозыбкова обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 33-летнюю жительницу Новозыбкова. По версии следствия, утром 9 апреля обвиняемая во дворе частного дома по улице 307-й Дивизии в Новозыбкове ударила 28-летнего сожителя ножом в грудь. Мужчина умер.

Следователи предъявили женщине обвинение в убийстве. Суд заключил её под стражу.