Жительницу Новозыбкова суд отправил в колонию за убийство сожителя

Жительницу Новозыбкова суд отправил в колонию на восемь лет за убийство сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница Новозыбкова.

9 апреля 2023 года пьяная женщина во дворе дома по улице 307-й Дивизии поссорилась со своим 29-летним сожителем. Мужчину она ударила ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к восьми годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.