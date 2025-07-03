Жительницу Новозыбкова суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В преступлении обвинили 27-летнюю жительницу Новозыбкова.

По версии следствия, вечером 30 июня в комнате общежития пьяная фигурантка поссорилась с 41-летней знакомой. Она ударила приятельницу ножом в бедро, повредив бедренную артерию. Пострадавшая умерла в больнице.

Суд заключил обвиняемую под стражу на 2 месяца. Ход расследования контролирует прокуратура.