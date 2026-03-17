Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жительницу Новозыбкова ждёт суд за покупку диплома о высшем образовании

2026, 17 марта 11:23
Жительницу Новозыбкова ждёт суд за покупку диплома о высшем образовании
Источник фото

Жительницу Новозыбкова ждёт суд за покупку диплома об образовании ветеринарного врача. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о использовании поддельного диплома о высшем образовании. Приговор выслушает 42-летняя женщина. 

По версии правоохранителей, в апреле 2024 года фигурантка купила поддельный диплом о высшем образовании московского университета по специальности «Ветеринарный врач». На основании фиктивного документа женщина получила свидетельство о регистрации в области ветеринарии и право на оказание ветеринарных услуг.

По инициативе прокуратуры свидетельство специалиста в области ветеринарии аннулировано.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14511) брянск (6852) ДТП (2698) ГИБДД (2235) прокуратура (2049) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1899) суд (1786) авария (1645) мчс (1506) коронавирус (1272) умвд (1045)