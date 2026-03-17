Жительницу Новозыбкова ждёт суд за покупку диплома о высшем образовании

2026, 17 марта 11:23

Жительницу Новозыбкова ждёт суд за покупку диплома об образовании ветеринарного врача. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о использовании поддельного диплома о высшем образовании. Приговор выслушает 42-летняя женщина.

По версии правоохранителей, в апреле 2024 года фигурантка купила поддельный диплом о высшем образовании московского университета по специальности «Ветеринарный врач». На основании фиктивного документа женщина получила свидетельство о регистрации в области ветеринарии и право на оказание ветеринарных услуг.

По инициативе прокуратуры свидетельство специалиста в области ветеринарии аннулировано.