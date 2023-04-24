Жительницу Новозыбковского района обманули мошенники почти на 2,5 млн рублей под предлогом быстрого заработка на бирже. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Новозыбковского района. Она последовала совету якобы эксперту по инвестиция и вложила в игру на бирже 2 420 000 рублей. После этого злоумышленник исчез вместе с деньгами.

В аналогичную ситуацию попала 22-летняя жительница Фокинского района Брянска. Она лишилась 546 000 рублей.