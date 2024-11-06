Жительницу Почепского района суд отправил в колонию за нападение на приятеля

Жительницу Почепского района суд отправил в колонию за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала 34-летняя жительница Почепского района.

8 мая 2024 года пьяная женщина в своей квартире в посёлке Первомайском поссорилась со знакомым. Приятеля она дважды ударила ножом в спину. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции оправдал фигурантку. Но прокуратура оспорила приговор. Брянский областной суд направил дело на новое рассмотрение. Там женщину признали виновной и отправили в колонию на год и девять месяцев. Осужденная обжаловала этот приговор, но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.