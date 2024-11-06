Жительницу Почепского района суд отправил в колонию за нападение на приятеля

Жительницу Почепского района суд отправил в колонию за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала 34-летняя жительница Почепского района.
8 мая 2024 года пьяная женщина в своей квартире в посёлке Первомайском поссорилась со знакомым. Приятеля она дважды ударила ножом в спину. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
Суд первой инстанции оправдал фигурантку. Но прокуратура оспорила приговор. Брянский областной суд направил дело на новое рассмотрение. Там женщину признали виновной и отправили в колонию на год и девять месяцев. Осужденная обжаловала этот приговор, но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.
06.11.2024 11:56
В приоритете
В Смоленской области в 2025 году вырастут траты на социальную сферу. Законопроект, направленный на дополнительное увеличение таких расходов в региональном бюджете на 4,7 млрд рублей, был рассмотрен и поддержан на заседании Смоленской областной Думы, которое состоялось на прошлой неделе. Участие в заседании принял губернатор Василий Анохин. «Забота о благополучии жителей региона, поддержка семей, детей и
06.11.2024 11:55
До самых до окраин
В регионе продолжают создавать комфортные условия для жизни на селе: строить жилье для специалистов, возводить детские и спортивные площадки и создавать зоны отдыха. Большую помощь в развитии инфраструктуры на периферии оказывает региону Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По словам губернатора Василия Анохина, в этом году благодаря программе на Смоленщине реализовано 20 общественно значимых проектов на
06.11.2024 11:53
Классика и цифра
Один из первых российских фиджитал — центров будет построен до конца года в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Центр получил прописку на проспекте Гагарина, рядом со Смоленской академией профессионального образования, на его территории оборудуют поле для мини — футбола, площадку для стритбола и зону для воркаута. Также там возведут модульное здание
06.11.2024 11:52
На всех оборотах
Краткие итоги визита в регион главы Минэкономразвития. На прошлой неделе в администрации региона состоялось совместное заседание коллегий экономических ведомств России и Белоруссии под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и министра экономики РБ Юрия Чеботаря, в котором принял участие и губернатор Василий Анохин. Отметим, что в 2023 году заседание коллегий ведомств прошло в Белоруссии,
30.10.2024 11:18
На старт!
В Смоленской области стало на один спортивный объект больше. На прошлой неделе новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в Угранском районе. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Василий Анохин. «Комплекс создан по федеральному проекту «Бизнес-спринт», цели и задачи которого соответствуют нацпроекту «Демография». На строительство объекта направили почти 180 млн руб. Новый ФОК возведён во
30.10.2024 11:17
Новые идеи и старые покрышки
В Смоленской области может быть запущено предприятие по переработке автошин. Возможность строительства завода совместно проработает правительство Смоленской области и ПАО «Татнефть». Договорённость была достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи губернатора Василия Анохина и заместителя генерального директора нефтяной компании Азата Хабибрахманова. Как подчеркнул Василий Анохин, проекты в сфере экологии – это основной вектор укрепления сотрудничества региона