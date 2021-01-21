Жительницу Погарского района осудили за грабеж

По информации прокуратуры Погарского района, местная жительница признана виновной в грабеже.

12 октября 2020 года пенсионерка из села Курово Погарского района Брянской области попросила своего соседа купить ей продукты в магазине, для чего передала ему деньги.

Возвращаясь к дому потерпевшей, на встречу мужчине шла подсудимая, которая, поздоровавшись, вырвала из рук пакет с продуктами и скрылась с места происшествия.

В результате нападения злоумышленница завладела имуществом на 980 рублей.

Суд приговорил виновную к 180 часам обязательных работ.

Напомним, в Брянске пьяного мужчину ограбили на 93 тысячи рублей новые «друзья».