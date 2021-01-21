В Брянске пьяного мужчину ограбили на 93 тысячи рублей новые «друзья»

В дежурную часть отдела полиции обратился 38-летний житель Бежицого района Брянска с заявлением о том, что неизвестные граждане отобрали у него 93 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Мужчина пояснил, что в первых числах января он отдыхал в местном кафе, где познакомился с новой компанией. Будучи сильно пьяным, потерпевший сообщил знакомым о наличии у него на карте крупной суммы. А новые «друзья» воспользовались ситуацией: один из них отобрал у мужчины телефон, вынудил назвать пин-код карты и перевел деньги на свой счет.

Придя в форму после затяжного празднования Нового года, потерпевший обнаружил исчезновение денег с банковской карты и попытался сам восстановить события: найти кафе, в котором он отдыхал, установить людей, с которыми тогда общался. Не достигнув успеха, мужчина обратился за помощью в полицию.

Полицейские в течение нескольких дней установили место преступления, свидетелей и подозреваемого. Кстати, даже название кафе, в котором все происходило, потерпевший назвал стражам порядка неправильно.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Он арестован, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, брянские полицейские изъяли немаркированный табак на сумму почти 1,3 млн.