Жительницу Тульской области ждёт суд за кражу денег у брянца

Жительницу Тульской области ждёт суд за кражу денег со счета сожителя матери, проживающего в брянском посёлке Клетня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже с банковского счёта. Приговор выслушает 23-летняя жительница Тульской области.

По версии следствия, фигурантка знала о номере банковской карты сожителя матери, который проживает в посёлке Клетня. В середине октября 2024 года у себя дома в посёлке Маяк Тульской области женщина через приложение банка тайно оформила на мужчину кредит. Затем она сняла с его счёта 45 тысяч рублей.