Жительницу Тульской области ждёт суд за кражу денег у брянца
Жительницу Тульской области ждёт суд за кражу денег со счета сожителя матери, проживающего в брянском посёлке Клетня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже с банковского счёта. Приговор выслушает 23-летняя жительница Тульской области.
По версии следствия, фигурантка знала о номере банковской карты сожителя матери, который проживает в посёлке Клетня. В середине октября 2024 года у себя дома в посёлке Маяк Тульской области женщина через приложение банка тайно оформила на мужчину кредит. Затем она сняла с его счёта 45 тысяч рублей.
Читайте также
Новости регионов
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов