Жительницу Унечского района ждёт суд за участие в запрещённой организации

41-летнюю жительницу Унечского района ждёт суд за участие в запрещённой религиозной организации. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянские следователи направили в суд уголовное дело об участии в деятельности запрещенной религиозной организации. В преступлении обвиняют 41-летнюю жительницу Унечского района.

По версии правоохранителей, с сентября 2017 года по июнь 2023 года женщина участвовала в деятельности экстремистской организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Она посещала собрания и пропагандировала запрещенную организацию среди жителей.

Преступление выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального УМВД. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.