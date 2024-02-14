Жителя Брянска обвиняют в гибели тёщи на пожаре

Житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в гибели тёщи на пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Бярнский суд рассмотрит уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. В преступлении обвинили 58-летнего жителя областного центра.

По версии правоохранителей, днем 29 июня прошлого года пьяный мужчина обронил непотушенный окурок на пол в тамбуре своего дома по улице Шмидта в Бежицком районе. Жилище загорелось. На пожаре от отравления угарным газом погибла пожилая матерь супруги фигуранта.