Жителя Брянска обвиняют в сожжении жены

Житель Бежицкого района облил супругу растворителем и поджег зажигалкой.

В Брянске расследуют уголовное дело об убийстве женщины с особой жестокостью. Обвинение предъявили 37-летнему жителю Бежицкого района, мужу погибшей.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, днем 25 ноября 2021 года пьяный мужчина поссорился с женой в своей квартире по улице Ново-Советской. В ходе конфликта он облил одежду супруги растворителем и поджег с помощью зажигалки.

Женщина получила тяжелые ожоги – она умерла спустя несколько дней в больнице.

Брянцу грозит длительное заключение – вплоть до пожизненного срока. Суда он дожидается под стражей.