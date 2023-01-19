Жителя Брянска обвиняют в убийстве знакомого от ревности

Жителя Брянска заключили под стражу по обвинению в убийстве знакомого от ревности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В преступлении подозревают 40-летнего жителя города Брянска.

По версии следствия, вечером 12 января пьяный мужчина был в квартире своего знакомого по переулку Чернышевского в областном центре. Он приревновал к хозяину жилплощади свою сожительницу. приятеля он несколько раз ударил кулаком по голове. От полученных травм потерпевший умер у себя дома утром следующего дня.

Подозреваемого задержали правоохранители и предъявили ему обвинение. На время расследования его заключил под стражу.