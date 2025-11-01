Жителя Брянска ждёт суд за хранение автомата и патронов

Жителя Брянска ждёт суд за хранение автомата и 43-х патронов к нему. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В преступлении обвинили ранее судимого 46-летнего брянца.

По версии дознания, в 2023 году в лесу в Навлинском районе фигурант нашёл автомат Калашникова и 43 патрона. Он принёс их домой. В апреле 2025 года незаконную находку обнаружили сотрудники полиции.