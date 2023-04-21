Жителя брянского села обвинили в убийстве знакомого

29-летнего жителя села Бошино, подозреваемого в убийстве знакомого, отправили в СИЗо. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают ранее судимого 29-летнего жителя села Бошино Карачевского района.

По версии следствия, днем 6 апреля мужчина был гостях у своей знакомой в доме по улице Зеленой. Там он поссорился со своим односельчанином. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом в грудь и спину. Потерпевший в тот же день умер в больнице.

Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение.