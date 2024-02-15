Жителя брянской деревни обвиняют в убийстве приятеля металлической тяпкой
Жителя брянской деревни ждёт суд по обвинению в убийстве приятеля металлической тяпкой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 63-летний житель деревни Николаевка.
По версии правоохранителей, вечером 15 октября прошлого года пьяный мужчина у себя дома поссорился с приятелем из соседней деревни. Гостя фигурант ударил ножом в грудь и металлической тяпкой по голове. Потерпевший вышел из дома и умер на улице неподолёку от дома обвиняемого.