Жителя Дубровки ждёт четвёртый суд за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушает 35-летний местный житель.

По версии дознания, утром 22 апреля на центральной улице в посёлке Дубровка инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Лада Приора». У водителя были внешние признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование фигурант отказался. При этом мужчина уже трижды был судим за вождение в нетрезвом состоянии..

Автомобиль у обвиняемого изъяли и отправили на специализированную стоянку.